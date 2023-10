Gitti and Partners con Cleon Capital Advisors nell’investimento in ABK Group Industrie Ceramiche









Gitti and Partners ha assistito un Club Deal organizzato da Cleon Capital Advisors, società indipendente di investimento e consulenza con sede in Spagna, nell’investimento di minoranza in ABK Group Industrie Ceramiche, una delle aziende leader nella produzione e commercializzazione di rivestimenti in gres porcellanato per l’interior design e l’arredo; ABK Group Industrie Ceramiche ed i soci della stessa sono stati assistiti nell’operazione dallo studio LS Lexjus Sinacta, per gli aspetti legali, e dallo Studio Pier Giovanni Ascari & Soci, per gli aspetti fiscali e contabili. Cleon Capital Advisors ha investito 45 milioni di euro, per la maggior parte in aumento di capitale, con l’obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo di ABK Group. Gitti and Partners ha agito con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal partner Giacomo Pansolli (nella foto a sinistra), insieme alla senior associate Giovanna Vecchio, all’associate Fabrizio Ragazzini e alle junior associate Anastasia Cichetti, Martina Maltese e Veronica Verdini, coadiuvati, per gli aspetti banking, dal partner Domenico Patruno. Nell’ambito della due diligence legale su ABK Group, Gitti and Partners ha agito con un team composto dalla partner Chiara Perego con l’associate Virna Ferretto, per gli aspetti real estate, dalla partner Laura Sommaruga con il senior associate Federico Ianeselli, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal counsel Marco Blei, per gli aspetti di proprietà intellettuale, dalla partner Elisa Mapelli, insieme ai junior associate Francesco Cannavina e Martin Franco, per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Flavio Monfrini con l’associate Filippo Maria Leone Valle per i profili relativi al trattamento dei dati personali.



LS Lexjus Sinacta ha agito come advisor legale di ABK Group e dei suoi soci, operando con un team coordinato dalla partner Laura Cavazzuti (nella foto a destra) coadiuvata dal partner Antonio Bondesani, con la partecipazione della senior associate Ilaria Vecchiarino e dell’associate Regina Casolari.



Gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione sono stati seguiti, per ABK Group, dallo Studio Pier Giovanni Ascari & Soci, con un team coordinato dalla partner Elisa Gavina. Alvarez & Marsal Transaction Advisory Group, con un team guidato dal managing director Giorgio Perconti, ha seguito la due diligence di business e contabile per Cleon Capital Advisors, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Fivelex Studio Legale e Tributario, con un team coordinato dal managing partner Francesco Mantegazza, insieme al senior associate Edoardo Bassi e alle trainee Silvia Castiglioni, Federica Zaro ed Eleonora Gussoni. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Federico Mottola Lucano dello Studio ZNR notai, insieme all’Avv. Alessandro Franzini e Camilla Nicole Tolasi.