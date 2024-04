Gitti and Partners e Linari Law Firm prestano assistenza nel lancio del fondo d’investimento alternativo riservato multicomparto “faro alternative investments SCSP sicav RAIF” nato dalla collaborazione tra faro Value e Gen II

Vincenzo Giannantonio, Nadia Cuppini, Vincent Linari-Pierron, Aleksejs Ketovs

Gli studi legali Gitti and Partners (Italia) e Linari Law Firm (Lussemburgo) hanno prestato assistenza nel lancio del fondo d’investimento alternativo riservato multicomparto lussemburghese “Faro Alternative Investments SCSp SICAV RAIF” (la “SICAV”), nata dalla collaborazione tra FARO Value S.p.A. S.B., nel ruolo di promotore dell’iniziativa e lead advisor, e Gen II Management Company (Luxembourg) S.à r.l. (già Crestbridge Management Company S.à r.l.), nel ruolo di gestore della SICAV, con riferimento alla strutturazione, costituzione e alla commercializzazione della SICAV, nonché ai rapporti con i service provider e partner coinvolti nel progetto, ivi incluse le advisory companies selezionate che presteranno servizi di consulenza specialistica in relazione a specifici comparti.

Gitti and Partners ha prestato assistenza relativamente ai profili di diritto italiano coinvolgendo un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Vincenzo Giannantonio (in foto) e composto, per gli aspetti societari, dal partner Giacomo Pansoli e dagli associates Fabrizio Ragazzini e Antonino di Salvo, per gli aspetti fiscali, dai partners Gianluigi Strambi e Marco Ettorre e, per gli aspetti regolamentari, dal partner Paolo Iemma, dalla senior associate Nadia Cuppini (in foto), dalla associate Roberta Talone e dal junior associate Paolo Iannelli.

Linari Law Firm ha seguito gli aspetti societari, legali e regolamentari di diritto lussemburghese con un team coordinato dal managing partner Vincent Linari-Pierron (in foto) e composto dai senior associates Aleksejs Ketovs (in foto) e Joanna Mascherin.

La SICAV si propone come una piattaforma di investimento scalabile, composta dai tre comparti iniziali FARO Real Economy, Faro Innovation e FARO Fashion, Luxury and Design, con la possibilità di aggiungere nuovi comparti per coprire ulteriori strategie di investimento.