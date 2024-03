Gitti and Partners al fianco di Unigrains e del Gruppo Vivaldi nell’acquisizione di Linea Bianca Group

Giulia Fossati Zunino, Giuseppe Smerlo

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino (in foto a sinistra) e formato dall’associate Vera Greco per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dall’associate Virna Caterina Ferretto per gli aspetti di real estate, dai partner Elisa Mapelli e Mariano Delle Cave e dai junior associate Francesco Cannavina e Martin Franco per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ha assistito Unigrains Italia S.p.A. (con un team composto da Francesco Orazi e Alfredo Cicognani), holding di investimento italiana del principale investitore agroalimentare europeo Unigrains S.A., e gli altri soci del Gruppo Vivaldi nell’acquisto di Linea Bianca Group.

Linea Bianca Group entra a far parte di Vivaldi Group, la piattaforma creata nel maggio 2023 con lo scopo di consolidare il mercato della distribuzione di ingredienti, semilavorati e macchinari per il canale professionale in Italia, che raggiunge così una forza commerciale importante in oltre 20 province italiane.

I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del Gruppo Vivaldi, sono stati assistiti per i profili legali e finanziari da Iuxta - Studio di Avvocati e Commercialisti, con gli avvocati Alberto Bernardinello e Alessandro Vignati e i dottori Giannunzio Corazza e Luca Persona.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.

In relazione al finanziamento bancario concesso da illimity Bank (che ha operato con un team composto da Leopoldo Avesani, Annachiara Giannetta e Valerio Neri), ha agito, quale consulente legale, PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Maura Magioncalda e composto dal senior associate Giuseppe Smerlo (in foto a destra) e dall’associate Tommaso Scamporrino.

Grant Thornton Financial Advisory Services (nelle persone di Stefano Marchetti, Pierpasquale Perito, Andrea Celentano e Francesco Tutucci) ha operato quale consulente finanziario di Unigrains Italia S.p.A. mentre Bernoni & Partners (nelle persone di Gianni Bitetti, Sara Flisi e Valentina Adly) quale consulente fiscale.