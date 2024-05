Andrea Imberti

Gitti and Partners ha assistito Sovereign Capital Advisory e DGPA&Co nella costituzione di Search Capital Partners, uno dei primi veicoli di diritto italiano dedicato all’investimento in search fund che ha l’obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento in questa nuova asset class in Italia ed Europa per investitori selezionati prevalentemente tra società finanziarie, family offices, imprenditori ed investitori istituzionali.

Search Capital Partners permetterà ai propri soci di potersi costruire un portafoglio diversificato di search fund e indirettamente di aziende PMI.

Gitti and Partners ha agito con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, dal senior associate Andrea Imberti (nella foto) e dall’associate Daniele Rositani Conti su tutti gli aspetti legali della strutturazione, costituzione ed esecuzione dell’operazione.