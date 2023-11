Gitti and Partners nel rafforzamento della partnership tra banca Valsabbina e Anthilia Capital Partners

Gregorio Gitti, Daniele L. Cusumano









Gitti and Partners ha agito quale transaction counsel nella partnership tra Banca Valsabbina, il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia ed uno dei maggiori d’Italia, e Anthilia Capital Partners SGR, società di gestione del risparmio specializzata nell’asset management e nella finanza complementare alle PMI. L’operazione, nella quale la Banca acquisirà una partecipazione di minoranza qualificata nella SGR, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al rafforzamento della partnership commerciale già avviata tra le due realtà, con l’obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI, anche nell’ambito di una strategia evolutiva comune nell’asset e wealth management. Gitti and Partners ha agito con un team guidato dal chairman Gregorio Gitti (in foto a sinistra) e dal partner Daniele L. Cusumano (in foto a destra), coadiuvati dall’associate Claudia Cioffi, per gli aspetti corporate M&A, nonché dalla senior associate Nadia Cuppini e dall’associate Roberta Talone, per gli aspetti regolamentari dell’operazione. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno.