Giustizia civile in affanno: rallenta il 25% dei tribunali

Tempi più lunghi anche nel 38% delle Corti d’appello. Ancora lontano l’obiettivo del taglio del 40% previsto dal Pnrr entro il 30 giugno 2026

I tempi dei processi civili si allungano in un tribunale su quattro e in più di una corte d’appello su tre. Mentre in Cassazione supera ancora i 1.000 giorni l’attesa media per arrivare a una decisione. E se i tempi nei tre gradi di giudizio, globalmente, si riducono, segnando il 17,4% in meno rispetto al 2019, il risultato è comunque ancora lontano dall’obiettivo...