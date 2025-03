Gli advisor nel closing dell’acquisizione di Edison Stoccaggio da parte del gruppo Snam

Alberto Saravalle, Mario Roli, Matteo Montanaro, Stefano Valerio

BonelliErede e Chiomenti hanno assistito Snam nel perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Edison Stoccaggio (ridenominata Stogit Adriatica) da Edison, assistita da Cleary Gottlieb e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, per un controvalore di circa 565 milioni di euro. L’operazione rafforza ulteriormente la leadership di Snam nel settore dello stoccaggio del gas naturale a livello europeo, portando la sua capacità complessiva a circa 18 miliardi di metri cubi, pari a oltre il 17% complessivo.

L’acquisizione, realizzata tramite la controllata Stogit, consente a Snam di incrementare il numero dei siti di stoccaggio in esercizio, che salgono da 9 a 12 unità, collocate prevalentemente nel centro-nord Italia.

BonelliErede e Chiomenti hanno affiancato il team legale interno di Snam composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Alessandro Rizzi, Riccardo Filetto e Giulia Zullo.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team multidisciplinare composto dai partner Alberto Saravalle e Niccolò Baccetti, dalla managing associate Francesca Peruzzi – tutti membri del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica –, dall’associate Angelo Finamore e da Pietro Ramaglia per i profili societari e M&A. Il partner Giuseppe Manzo si è occupato dei profili regolamentari con l’associate Martina Daniele e a Rebecca Bergamaschi. I partner Massimo Merola e Sara Lembo, con il managing associate Omar Diaz, l’associate Filippo Bisanti e Isabella Ferrara, hanno curato i profili antitrust e golden power, e il partner Raffaele Cassano, l’of counsel Alessandro Rosi e l’associate Filippo Alberto Alario si sono occupati dei profili di diritto amministrativo.

Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare composto da Mario Roli, Carola Antonini, Michele Calì e Jacopo Frontali per i profili corporate. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti da Cristoforo Osti e Antonino Cutrupi. Elisabetta Mentasti, insieme a Davide Guadagnino e Maria Giulia Boccieri, ha seguito i profili di diritto amministrativo, mentre Giulio Napolitano e Luca Masotto si sono occupati dei profili golden power. Virginia Rezza ha curato gli aspetti real estate e Corinna Dezza ha seguito i profili di diritto del lavoro.

Edison ha agito con un team legale interno composto dagli avvocati Laura Buzzi e Paolo Percivalle ed è stata assistita da Cleary Gottlieb e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Cleary Gottlieb ha assistito Edison con un team composto da Matteo Montanaro, Mario Casella per i profili M&A dell’operazione e da Matteo Beretta, Laura Tresoldi per quelli antitrust e regolamentari.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Edison con un team composto dal managing partner Stefano Valerio con il junior partner Guidomaria Brambilla, l’associate Daniele Rabitti e Rebecca Martellini per i profili M&A e di diritto societario, dall’equity partner Filippo Arena e l’associate Elena Mastrocinque per i profili golden power, e dall’equity partner Michele Aprile con il junior partner Roger Demoro per i profili tax.