Gli advisor nella nascita di Ayvens, integrazione tra ALD Automotive e LeasePlan

Federica Paternò, Francesco Pisciotta, Bernadetta Troisi

ALD Automotive Italia S.r.l. e LeasePlan Italia S.p.A. hanno completato la fusione che dà vita ad Ayvens Italia, un nuovo player globale della mobilità sostenibile.

L’operazione riunisce le due società sotto un’unica identità comune che mira a consolidare la posizione del gruppo nel settore, potenziando la capacità di offrire soluzioni innovative e sostenibili sia per aziende che per privati.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico di rilievo nel settore del noleggio veicoli, del car sharing e dei servizi di mobilità, rafforzando la posizione di Ayvens come attore chiave nel mercato.

BonelliErede, con l’of counsel Federica Paternò e il senior associate Daniele La Stella, ha assistito ALD Automotive Italia S.r.l. nella fusione per incorporazione di LeasePlan Italia S.p.A. curando, in particolare, i profili lavoristici dell’operazione al fianco di Veronica Spanu - HR, Facility, ESG & Communication Director - e del team HR di Ayvens Italia.

L’identificazione della fusione quale istituto ideale per l’integrazione delle due realtà è stata curata da Baker McKenzie, con un team guidato dai partner Francesco Pisciotta e Paola Colarossi e dalla senior associate Arianna Ferri.

Herbert Smith Freehills ha prestato assistenza per gli aspetti corporate dell’operazione con un team composto da Bernadetta Troisi e Guglielmo Ferrari, rispettivamente Of Counsel e Senior Associate del dipartimento Corporate & ECM di Milano occupandosi di taluni trasferimenti di partecipazioni intragruppo e della successiva fusione per incorporazione di LeasePlan Italia in ALD Automotive Italia S.r.l..

Baker McKenzie e Herbert Smith Freehills hanno assistito le società al fianco dei legal interni Valeria Renna, Legal Director, Ilaria Marchionne e Benedetta Palermo, Legal Manager di Ayvens Italia.