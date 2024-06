Gli advisor nell’acquisizione di Concessioni Investimenti Infrastrutturali da parte di HISI (F2i)

Giorgio Frasca, Augusto Praloran, Toni Marciante, Matteo Trapani, Francesca Bonino

HISI S.r.l., società controllata dal Fondo Ania – F2i, ha firmato un accordo per l’acquisizione da Pergola (PPP Italy) Limited, portfolio company del fondo Infracapital Greenfield Partners I LP, del 100% di Concessioni Investimenti Infrastrutturali S.r.l., società che gestisce un portafoglio di tre progetti di PPP, attraverso le sue partecipazioni in Empoli Salute S.p.A. (concessionaria dei servizi non sanitari dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli), Società Energia Careggi S.r.l. (concessionaria della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di co-generazione dell’Ospedale di Careggi) e Vimercate Salute S.p.A. (concessionaria dei servizi non sanitari dell’Ospedale di Vimercate). Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento di alcune condizioni.

HISI è stata assistita da BonelliErede con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giorgio Frasca e composto, per i profili M&A, dal partner Augusto Praloran insieme all’associate Federico Schingo; per gli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto e al finanziamento, dalle associate Beatrice Corda ed Esmeralda Olivari; per i profili regolatori e di diritto amministrativo, dalla partner Giovanna Zagaria e dalla senior associate Giulia Pandimiglio. Tutti i membri del gruppo di lavoro fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato da Catia Tomasetti. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso altresì del team Transaction Services di beLab, guidato da Michel Miccoli.

HISI è stata assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer in relazione ai profili fiscali con un team composto dal partner Renato Paternollo e dal counsel Toni Marciante.

Il gruppo Infracapital è stato assistito da ADVANT Nctm con un team composto, per i profili M&A, dal partner Matteo Trapani e dal managing associate Lorenzo Foot e, per i profili regolatori e di diritto amministrativo, dalla partner Francesca Bonino.