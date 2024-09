Gli Advisor nell’investimento di ICG in Vision Group Gli studi legali ADVANT Nctm (Milano), Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, PedersoliGattai e Clifford Chance (Milano) insieme allo studio americano Proskauer Rose LLP hanno assistito Vision Group e Intermediate Capital Group (ICG) nell’investimento fatto da quest’ultimo in Vision Group - società leader in Italia nel settore dell’oculistica