Gli Advisors nell’acquisizione da parte di Arcaplanet di Mypetclinic e Mysocialpet

Domenico Patruno, Vera Greco, Lucia Ostoni e Giovanna Salvador









Gitti and Partners ha assistito il Gruppo Arcaplanet, la prima catena di Pet store in Italia, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mypetclinic, operante nella realizzazione e gestione di cliniche veterinarie nonché nella commercializzazione di alimenti e accessori per animali, e di Mysocialpet, creatore di un portale per la promozione delle adozioni di animali da compagnia da canili e rifugi.



Le cliniche offrono servizi veterinari completi, compresi pronto soccorso, degenza giornaliera, diagnosi, chirurgia e terapia. Manterranno piena indipendenza medica e scientifica ma saranno potenziate sia a livello formativo che a livello di comunicazione. Il team multidisciplinare di Gitti and Partners è stato coordinato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme a Domenico Patruno (in foto), Vera Greco (in foto), Martina Maltese e Veronica Verdini per gli aspetti corporate-M&A, nonché a Chiara Perego e Simonetta Cerasani per gli aspetti real estate, Elisa Mapelli e Francesco Cannavina per gli aspetti labour, Laura Sommaruga e Federico Ianeselli per i profili regolamentari, Flavio Monfrini e Filippo Maria Leone Valle per i profili privacy e 231, Marco Blei per gli aspetti IT e IP, e Gianluigi Strambi, Mattia Gigliotti e Alessandro Cuzzola Albanese per i profili fiscali dell’operazione e per le attività di tax due diligence.



La venditrice FG Holding S.r.l. è stata assistita da Grande Stevens Studio Legale, con un team guidato dal partner Paolo Barozzi, Lucia Ostoni (in foto), Giovanna Salvador (in foto) e Federica Costaglioli per gli aspetti legali, nonché da Mario Motta e Beatrice Perego di Qualitas in merito agli aspetti fiscali. Movent Capital Advisors, con il managing partner Alberto Franchino, ha agito da M&A e financial advisor in favore della venditrice. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.