Gli studi coinvolti dell’OPA del Gruppo Tessellis su GO Internet

Ha avuto avvio il 17 giugno 2024 l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su GO Internet S.p.A., società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, promossa ad un prezzo di Euro 0,81 per azione da BID-GO S.r.l., società totalitariamente controllata in via indiretta da Tessellis S.p.A.

Il periodo di adesione all’offerta terminerà il 5 luglio 2024, con data di pagamento fissata al 12 luglio 2024, salvo eventuali proroghe dell’offerta e/o riapertura dei termini. L’operazione è finalizzata al delisting di GO Internet da Euronext Growth Milan.

L’OPA fa seguito all’esecuzione dell’accordo di investimento stipulato a novembre 2023 da Tessellis, OpNet (società che controlla Tessellis) e GO Internet, in virtù del quale BID-GO ha sottoscritto un aumento di capitale riservato di GO Internet, acquisendo circa il 77% del relativo capitale sociale, mediante compensazione di un credito commerciale ceduto da OpNet.

L’operazione di acquisizione di GO Internet è volta all’ampliamento dell’offerta commerciale di Tessellis, Smart Telco leader del mercato fisso delle telecomunicazioni, nel settore B2B, nel quale GO Internet offre connessione internet tramite accesso wireless fisso (FWA), tecnologie wireless LTE di quarta e quinta generazione (4G e 5G) e servizi di connessione a banda ultralarga.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Tessellis per i profili OPA e Capital Markets, con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (in foto a sinistra) e composto dalla partner Lidia Caldarola (in foto a destra), e dagli associate Luigi Rizzo e Caterina Vicenzi.

GO Internet è stata assistita negli adempimenti societari e Capital Markets da Marcello Mancuso, partner dello studio legale Valli Mancuso & Associati, coadiuvato dalla associate Chiara Caprio.