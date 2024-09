Gli studi coinvolti nell’acquisizione da parte di SD Worx del gruppo F2A da Ardian

Pietro Belloni, Diego De Francesco, Stefano Catenacci

Linklaters ha assistito SD Worx People Solutions NV, leader europeo nell’offerta di soluzioni HR end-to-end, nell’acquisizione dalla private equity firm Ardian e da esponenti del management , del gruppo facente capo a F2A S.p.A., uno dei principali attori italiani nel settore dei servizi per il mondo HR. Il completamento dell’operazione è atteso tra il terzo e quarto trimestre del 2024.

Con questa operazione, SD Worx espanderà la propria offerta e presenza geografica, accelerando la crescita nel settore europeo delle soluzioni HR e payroll.

Durante l’investimento di Ardian, F2A ha effettuato oltre 20 acquisizioni, ampliando la sua offerta di servizi e rafforzando la sua posizione in Italia. Oggi F2A, con oltre 1.200 professionisti, è il principale fornitore di servizi abilitati dalla tecnologia nei settori delle risorse umane e della contabilità in Italia. F2A serve circa 6.000 clienti, offrendo soluzioni innovative e servizi ad alte prestazioni per supportare la crescita dei clienti in un mercato in continua evoluzione.

Linklaters ha assistito SD Worx con un team guidato dal partner Pietro Belloni, coadiuvato dalla managing associate Anna Gagliardi e dagli associate Augusto Fracasso e Mariglen Ismaili (per gli aspetti M&A e corporate), dal partner Lucio D’Amario, dal managing associate Matteo Farneti e dall’associate Gaia Bozzolan (per gli aspetti merger control e FDI), dalla counsel Federica Barbero, dalla managing associate Giulia Magni e dell’associate Maddalena Vallino (per gli aspetti employment), dal counsel Paolo Bertolini e dalle associate Elisa Volonté e Najwa Hamidallah (per gli aspetti di public law), dal managing associate Andrea Piccolini (per gli aspetti litigation e compliance) e dall’associate Eleonora Curreri (per gli aspetti IP e data protection).

PedersoliGattai ha assistito Ardian, per gli aspetti M&A, con un team guidato dal partner Stefano Catenacci, coadiuvato dalla counsel Maria Persichetti, e composto dagli associate Tomaso Morino e Angelo Nasuti. Per i profili antitrust hanno agito la senior counsel Fabiana Campopiano e l’associate Ludovica Cesari. La due diligence è stata gestita dal senior counsel Nicola Martegani e dal senior associate Matteo Bortolotti.

Gitti and Partners ha assistito Ardian, per gli aspetti Tax M&A e per la Tax Vendor Due Diligence con un team guidato dal partner Diego De Francesco, coadiuvato dal counsel Andrea Tognon e dal junior associate Lorenzo Paliaga.

Magda Picchetto e Lorenzo Stellini hanno prestato assistenza legale al management di F2A.