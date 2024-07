Gli studi coinvolti nell’investimento di Hines e Clessidra in Human Company

Massimiliano Nitti, Domenico Fanuele, Federico Bal

Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nel turismo open air, ha sottoscritto un accordo con Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, e Clessidra, primario operatore nel mercato italiano del private equity, che prevede l’ingresso degli investitori nel Gruppo Human Company per il solo perimetro open air.

L’obiettivo è quello di supportare il piano industriale del Gruppo Human Company, che prevede la crescita del Gruppo attraverso la realizzazione e l’apertura di nuove strutture in Italia, oltre che l’acquisizione di altre esistenti. Il Gruppo conta oggi 12 strutture ricettive nel settore open air, circa 150 milioni di fatturato e un Ebitda di 40 milioni previsti per il 2024 per il solo perimetro open air. L’ingresso nel capitale avverrà attraverso un’operazione di investimento del valore complessivo di Euro 120 milioni, con la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza da parte degli investitori. Hines, affiancato da un primario investitore internazionale, e Clessidra, entrano entrambe, per la prima volta, nel segmento del turismo open air. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive.

Chiomenti ha assistito Human Company con un team guidato dal partner Massimiliano Nitti e composto dal managing associate Tommaso Caciolli, dal senior associate Michele Amisano, e dagli associate Umberto Placanica, Pietro Baravelli e Carmelo Tabone. Il partner Giuseppe Andrea Giannantonio, insieme alla counsel Giulia Bighignoli e all’associate Giovanni Scavone, hanno seguito taluni profili fiscali dell’operazione.

Lo studio legale Dentons ha assistito Human Company con un team guidato dal partner Jacopo Brambilla Sica, coadiuvato dal senior associate Luciano Niedda, in relazione all’attività di due diligence per i profili di carattere urbanistico-edilizio, ambientale e autorizzatorio per l’esercizio dell’attività ricettiva.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Hines, il suo co-investitore ed il consorzio formato con Clessidra, con un team guidato dai partner Domenico Fanuele e Giovanni Cirelli e composto dagli associate Camilla Zanetti e Francesco Speciale.

PedersoliGattai, con un team composto dal partner Federico Bal e dalla senior associate Beatrice Gattoni hanno assistito Clessidra in tutti gli aspetti legali dell’operazione.

Lo Studio Alonzo Committeri & Partners con un team composto dall’equity partner Piero Alonzo e dal partner Gianfranco Pallaria hanno curato gli aspetti fiscali della struttura dell’operazione per conto di Clessidra.