Gli Studi coinvolti nell’investimento di Montefiore in Milani

Giacomo Gitti, Donatella Ruggiero, Danilo Surdi, Carlos Rosquet Martinez, Michele Aprile

Montefiore Investment, fondo paneuropeo di private equity, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto di una partecipazione di maggioranza di Milani, leader italiano nella progettazione, installazione e manutenzione di applicazioni e sistemi elettrici, meccanici e idraulici (MEP), con focus sui grandi complessi immobiliari commerciali e del terziario.

La nuova partnership tra Montefiore e la famiglia Milani mira a consolidare ulteriormente il posizionamento di Milani come specialista italiano di riferimento nel settore. La famiglia Milani rimarrà azionista della società detenendo una partecipazione di minoranza e Milani continuerà ad essere gestita e a beneficiare della visione strategica di Beatrice e Oreste Milani.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nei prossimi mesi ed è subordinato alle usuali condizioni legate a requisiti di legge.

DLA Piper ha assistito Montefiore Investment per tutti gli aspetti legali con un team multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi e composto dagli avvocati Carlos Rosquet Martinez, Paola Grillo e Caterina Buglione, che si sono occupati in particolare di tutti gli aspetti contrattuali e di diritto societario dell’operazione. Per i fini della due diligence legale sono intervenuti diversi avvocati dello studio DLA Piper, tra cui la partner Carmen Chierchia con l’avvocato Sabrina Calatroni e con Gaia Bianco hanno curato gli aspetti di diritto urbanistico-edilizi, la partner Valentina Marengo con gli avvocati Nadja Zoebisch e Chiara Sciaraffa e con Lucrezia Russo hanno curato gli aspetti di diritto immobiliare, il partner Federico Strada con l’avvocato Tommaso Erboli e con Lorenzo Spranzi hanno curato gli aspetti giuslavoristici, il partner Roberto Valenti con l’avvocato Lara Mastrangelo e con Maria Vittoria Pessina hanno curato le tematiche di proprietà intellettuale, mentre la partner Giorgia Romitelli con l’avvocato Riccardo Scioscia hanno curato gli aspetti public procurement. Gli aspetti regolatori dell’acquisizione sono stati curati dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Roberta Laghi. Il partner Giampiero Priori con l’avvocato Valerio Cellentani hanno curato gli aspetti finanziari dell’operazione.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Montefiore è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile con il junior partner Roger Demoro.

Legance ha assistito la famiglia Milani per tutti gli aspetti contrattuali e di diritto societario con un team guidato dal partner Giacomo Gitti e composto da Donatella Ruggiero e Giulia Raffaelli, mentre i profili di diritto del lavoro sono stati curati dal senior counsel Marco D’Agostini. Anche l’avvocato Roberto Romagnano dello Studio Legale Romagnano, consulente storico della Società e della famiglia, ha supportato la famiglia Milani nel contesto dell’operazione.

Per gli aspetti fiscali e di struttura la famiglia Milani si è avvalsa del supporto dello Studio VBM, nella persona del partner Mauro Bottega e di Guido Fontana.

Hanno assistito Montefiore, per la due diligence finanziaria PwC con un team composto da Anna Nasole e Maria Luisa Quarin; per la due diligence ESG EY, nella persona di Gabriele Latini; per l’IT due diligence, BIP; Kearney, per la commercial due diligence, con un team composto da Andrea Marinoni e Riccardo Frittoli; da Andrea Monticelli, Benedetta Cirillo e Valentina Copetti di Marsh per la insurance due diligence e per gli aspetti W&I.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Angelo Busani.