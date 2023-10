Gli studi coinvolti nel risanamento di sviluppo Paullo

Cristiano Proserpio, Iacopo Fontana, Daniela Carloni e Giordano Balossi









Si è conclusa con successo la Composizione Negoziata della Crisi avviata a dicembre 2022 da Sviluppo Paullo S.r.l., attraverso la stipula di un accordo di risanamento “semplificato” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. (c) del CCII.



Lo strumento legale, novità introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è stato impiegato in maniera efficace ed ha consentito, grazie ad un accordo sottoscritto con uno dei maggiori Istituti di Credito Italiani, l’Esperto - Dott. Enrico Tamborini - e con il nuovo investitore -ICS House S.r.l.- che ha rilevato la società debitrice, di superare le difficoltà economico-finanziarie intervenute a causa dell’interruzione dei lavori di costruzione del complesso immobiliare di proprietà di Sviluppo Paullo.



Grazie agli accordi incorsi, Sviluppo Paullo S.r.l., sotto la guida del nuovo socio ICS House S.r.l., riprenderà entro l’anno i lavori di costruzione del complesso immobiliare di Paullo.



Sviluppo Paullo è stata assistita da Spada Partners, in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal partner Cristiano Proserpio, coadiuvato dal manager Massimo Fagioli e da Maria Falcone, e dallo studio legale Avv. Giuseppe Iannaccone e Associati con l’avv. Daniela Carloni, affiancata dall’associate Enrica Petramala.



L’Istituto di Credito è stato assistito da Prelios Credit Servicing, in qualità di Servicer, con un team composto da Giancarlo Notaro e Antonio Cantarella e dallo studio legale Legance con un team guidato dal partner Iacopo Fontana, affiancato dall’associate Chiara De Filippi e dalla trainee Alessia Montella.



L’investitore ICS House S.r.l. è stato assistito dall’avv. Giordano Balossi.