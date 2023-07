Gli studi coinvolti nella vendita della storica sede del quotidiano "La Nazione" a un club deal di investitori privati

Patrizia Liguti e Salvatore Paratore









Kryalos SGR S.p.A. ha annunciato la vendita del complesso immobiliare sito a Firenze, viale della Giovine Italia 17, storica sede del quotidiano "La Nazione", a un club deal di investitori privati.



Il complesso immobiliare era stato acquistato dal fondo "Pacific 1", gestito da Kryalos SGR S.p.A. e sottoscritto da veicoli riconducibili a Blackstone, alla fine del 2014. L'immobile, composto da 8 corpi di fabbrica per una superfice complessiva di circa 16.900 mq e ubicato nel centro storico della città di Firenze, è oggi locato a 16 primari conduttori.



Chiomenti ha assistito Kryalos SGR S.p.A. e il fondo "Pacific 1" con un team composto dalla Partner Patrizia Liguti e dagli associate Gaia Lentini e Bojan Mustafic.



Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Kryalos SGR per tutti i profili fiscali dell'operazione con un team composto dal partner Alessandro Padula, dal director Aurelio Pensabene, dalle senior Ludovica Montironi e Lisa Di Simo e da Giovan Battista Chiericoni.



L'acquirente è stato assistito, per gli aspetti giuridici relativi all'operazione, da Paratore Vannini & Partners – Studio Legale e Tributario, con un team composto dai Partners Salvatore Paratore e Andrea Vannini e dall'associate Neri Quentin, e da Elaia 1986 Società Benefit per le attività di consulenza tecnica.