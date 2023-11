Gli studi per il round di MotorK

Alessandro Accrocca, Marco Amoruso









Orrick ha assistito il fondo di venture debt Atempo Growth nel finanziamento in direct lending erogato in favore di MotorK, società tech quotata a Euronext Amsterdam e leader nelle soluzioni SaaS per il sales & marketing del settore automotive.



Il finanziamento da 5 milioni di euro servirà a rafforzare le iniziative di innovazione di MotorK, espandere la sua presenza sul mercato e supportare lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per i clienti.



Orrick ha assistito Atempo Growth con un team multidisciplinare coordinato dal partner Alessandro Accrocca, e composto, per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group di Orrick Italia, dagli associate Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti e dalla trainee Noemi Biagini, nonché, per gli aspetti di diritto UK, dal team londinese guidato dal partner Scott Morrison, dalla senior associate Elin Gosby, dal managing associate Richard Hunt, e da Thomas Seward.



MotorK Plc e MotorK Italia S.r.l. sono state assistite da Giovannelli e Associati per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal partner Marco Amoruso e dall’associate Massimo Giordano, coadiuvati da K&L Gates LLP per gli aspetti di diritto inglese e da Rutgers & Posch per quelli di diritto olandese, che hanno supportato il team in house guidato dall’Head of Legal Alfonso Artesi con il Legal Counsel Alexander Bellini.



Deloitte Legal ha assistito illimity Bank S.p.A., nella sua qualità di finanziatrice esistente, e, con un team composto dal partner Gabriele Pavanello e dal senior associate Marco Gasparrini, è intervenuta altresì nell’ambito della strutturazione del pacchetto di garanzie che è stato prestato dal gruppo ai due finanziatori