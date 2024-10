Gli studi nell’acquisizione di Avalon Real Estate da parte di Yard Reaas

Taila Centrella, Paolo Manganelli, Francesco Mantegazza, Marina Balzano, Riccardo Rossi

Assistita da TARGET per i profili M&A dell’operazione, Yard Reaas ha acquisito il 100% di Avalon Real Estate. L’operazione prevede altresì il re-investimento da parte dei manager di Avalon Real Estate nel Gruppo Yard Reaas.

Yard Reaas, a fianco del fondo pan-europeo AnaCap, è a capo di un gruppo indipendente leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari; il gruppo opera sia nel mercato istituzionale che nel segmento distressed. Avalon Real Estate è una società di consulenza che, anche attraverso la controllata Avalon Technical Services, opera nei servizi di project management, valuation e advisory tecnica.

Il team M&A di TARGET ha operato con un team composto da Fabio Coppola e Taila Centrella.

Yard Reaas è stata altresì assistita per gli aspetti fiscali da Fivers con un team composto da Francesco Mantegazza, Edoardo Bassi, Silvia Castiglioni, Federica Zaro, Eleonora Gussoni e Marco Marinelli, per gli aspetti giuslavoristici da Morpurgo e Associati con Stefano Cilio e Giovanni Bellardi e da BDO Italia per gli aspetti finanziari con un team composto da Chiara Bascialla e Francesco D’Amico.

A&O Shearman ha assistito nell’operazione di vendita e re-investimento i soci di Avalon Real Estate, con un team composto dal partner Paolo Manganelli, l’associate Giulia Longoni e la trainee Giada Cristiano. Il partner Livio Bossotto insieme al senior associate Claudio Chiarella e alla trainee Mariachiara Quintiliani sono intervenuti in relazione agli aspetti giuslavoristici.

I soci di Avalon Real Estate sono stati assistiti inoltre per gli aspetti fiscali dallo Studio Mascherpa con Fabio Mascherpa e per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance con Silvano Lenoci, Carmine Foreste e Alberto Bono.

L’acquisizione è stata finanziata da Banco BPM (team Financial Sponsor - Federico Born e Francesca Bossone). In relazione a tali profili dell’operazione, Yard Reaas è stata assistita da Orrick con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dal managing associate Filippo Nola. Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Banco BPM con un team composto dal partner Riccardo Rossi supportato dalla senior associate Giulia Lamon e dagli associate Marco Sangiorgi e Aurora Pignalosa.