Gli studi nell’acquisizione di Sicura da parte di Seven2

Francesca Croci, Paolo Nastasi, Lilia Montella, Riccardo Coda

Seven2 (ex Apax Partners), fondo midcap di private equity, ha annunciato l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Sicura dagli attuali azionisti, il fondo di private equity paneuropeo Argos Wityu e gli altri azionisti di minoranza, tra cui alcuni manager della società.

Il Gruppo Sicura (di recente rinominato Fulgard) è leader italiano nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente, della qualità e salute nei luoghi di lavoro.

Il team A&O Shearman al fianco di Seven2 è stato diretto dal partner corporate Paolo Nastasi, coadiuvato dalla senior associate Nastasi, dall’associate Matteo Bortolamai e dalle trainee Chiara Basile Baldassarre, Ludovica Boiocchi e Sofia Antonello.

Nell’operazione hanno altresì prestato assistenza la senior associate Roberta Errico e la trainee Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto amministrativo; il partner Livio Bossotto, il senior associate Claudio Chiarella, l’associate Paolo Astarita e la trainee Francesca Corbinelli per gli aspetti di diritto del lavoro e privacy; il partner Pietro Scarfone e le associate Valentina Calò e Alessia Cellucci in relazione agli aspetti financing; la senior associate Veronica Rossetti, l’associate Carlotta Zola e la trainee Marina Zagolin per i profili compliance; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di Intellectual Property; l’associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri per i profili antitrust e FDI.

Il venditore, Argos Wityu è stato assistito dallo studio legale Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner Alessandro Giovannelli e coadiuvato dalla senior associate Lilia Montella, dall’associate Alessandra Gritti e dai trainee Chiara Ricchetti, Marika Gentile e Alessio Buontempo, per gli aspetti corporate; dal partner Valerio Fontanesi, il senior associate Gaetano Petroni e l’associate Massimo Giordano, per gli aspetti banking e dall’associate Marco Santi Calabrò per gli aspetti di diritto del lavoro.

Il management di Sicura è stato assistito dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati, con un team composto da Riccardo Coda e Marco Bindella.