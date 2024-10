Gli studi nel passaggio di TP food group da Xenon a Paragon

Giuseppe Besozzi, Martina Villa, Bianca Macrina, Pietro Zanoni

Si è chiusa positivamente l’operazione di cessione dell’intero capitale sociale di Tecnopool S.p.A. da parte di Xenon Private Equity a Paragon GP GmbH. L’operazione segna il passaggio di consegne di un gruppo leader nel settore del food processing nato dalla visione dell’imprenditore Leopoldo Lago e cresciuto grazie all’affiancamento e al progetto aggregativo di Xenon Private Equity, sotto la guida di Franco Prestigiacomo.

Xenon e i venditori di minoranza sono stati assisiti in tutte le fasi dell’operazione da Pavia e Ansaldo Studio Legale con un team guidato dal partner Giuseppe Besozzi e composto dalla senior associate Martina Villa, dalla associate Arianna Bellani e dalla trainee Beatrice Trombi.

L’acquirente è stato assistito in tutte le fasi dell’operazione da un team multidisciplinare di ADVANT Nctm, guidato dal partner Pietro Zanoni e composto dalla senior associate Natali Prodan Milič e dall’associate Achille Capocasale per gli aspetti Corporate M&A nonché dalla counsel Bianca Macrina e dall’associate Andrea Bertoni per gli aspetti banking.

Merito Società Di Gestione Del Risparmio S.P.A., in qualità di gestore del fondo “Merito Private Debt” e Tenax Capital Limited, in qualità di gestore del fondo “Tenax QIAIF ICAV – sub-fund Tenax Sustainable Credit Fund”, quali finanziatori mezzaninisti, Loan Agency Services S.r.l., in qualità di agente sul finanziamento mezzanino, con un team guidato dall’Equity Partner Domitilla de Nucci e dal Principal Attilio Caccetta, coadiuvati dalla Senior Analyst Martina Sirotti e dall’Analyst Alberto Lucciola, da un lato, e Banco BPM S.p.A., in qualità di agente sul finanziamento senior e finanziatore senior, BPER Banca S.p.A., illimity Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A., in qualità di finanziatori senior dall’altro, hanno supportato l’acquirente erogando due finanziamenti a supporto dell’acquisizione. I finanziatori mezzaninisti e i finanziatori senior sono stati assistiti da Legance Avvocati Associati con un team composto da Tommaso Bernasconi (partner), Federico Liberali (senior associate) e Alice Modenese (associate) e da Francesco di Bari (senior counsel) e Melania Giorgio (associate) per quanto riguarda gli aspetti fiscali.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio ZNR Notai con un team composto dai notai Mario Notari e Federico Mottola e dall’Avvocato Alessandro Franzini.