GOP assiste Gellify nella joint venture con Sesa per nuova piattaforma di open finance

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Gellify, operatore di riferimento nel settore della consulenza per l’innovazione e la digital transformation, nella sottoscrizione di un accordo di partnership con Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese.



L’obiettivo dell’accordo, sottoscritto nello specifico attraverso BDX - società controllata da parte di Base Digitale Group (BDG) - è quello di sviluppare una piattaforma di open finance in ambito Wealth Management attraverso la costituzione della joint venture DataCoreX, posseduta al 66% da parte di BDX e per il 34% da parte di Gellify.



Tramite questa operazione BDX prosegue il suo percorso di aggregazione di competenze e di sviluppo di nuove piattaforme verticali per il settore Financial Services (in ambito Titoli, Derivati, Bancassicurazione e Wealth Management) e mira a diventare un operatore di riferimento sul mercato, con oltre 30 milioni di euro di ricavi e circa 250 risorse umane nel FY al 30 aprile 2026 e sedi operative a Parigi, Parma, Milano e Lecce.



GOP ha assistito Gellify con un team composto dal partner Federico Dettori (a sinistra), dal counsel Rodrigo Boccioletti (a destra) e dal managing associate Matteo Canonico.



Il Gruppo Sesa ha operato attraverso il team interno composto da Elisa Gironi, M&A and Corporate Governance Director e Virginia Barni, Corporate M&A and Legal Manager.