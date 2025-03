GOP con Duferco nell’opa finalizzata al delisting di Comal S.p.A.

Alessandro Merenda, Lidia Caldarola, Alberto Recchia, Matteo Costantino

Si è concluso con successo il periodo di offerta dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Duferco Solar Projects S.r.l. - società appartenente al gruppo Duferco, leader del settore della produzione, lavorazione e commercializzazione dell’acciaio ed operativo nei mercati dello shipping, dell’energia e della mobilità, sulle azioni Comal S.p.A., società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare. In considerazione della partecipazione raggiunta dall’offerente, pari complessivamente al 96,6% del capitale sociale di Comal, il delisting delle azioni dell’emittente avverrà in data 20 marzo 2025, a fronte del pagamento di un corrispettivo di Euro 5,10 per Azione, per un controvalore complessivo di Euro 65,3 milioni.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito l’offerente Duferco Solar Projects S.r.l. con un team guidato dal partner Alessandro Merenda e composto per i profili M&A e Capital Markets dalla Of Counsel Lidia Caldarola e dal partner Alberto Recchia coadiuvati dal managing associate Matteo Costantino e dalle associates Caterina Vicenzi e Francesca Riti. Le tematiche in materia antitrust sono state curate dal partner Matteo Padellaro e dagli associates Marco Pio Marrano e Vanessa Guzzi mentre i profili in materia di golden power dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Marta Bartoletti.