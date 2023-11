GOP e LCA nell’acquisizione del controllo di Zetacarton da parte di VPK Group

Andrea Cerulli Irfelli, Federica Pecorini









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito VPK Group, gruppo belga attivo nel settore della produzione di carta riciclata ed imballaggi, nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza dell’italiana Zetacarton. I soci di Zetacarton, e quindi la famiglia Zanfrini che ha fondato l’azienda nel 1952, sono stati assistiti da LCA studio legale.



Con questa operazione VPK Group fa il suo ingresso nel mercato italiano.



Con sede a Senna Comasco, Zetacarton è leader nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, tra cui prodotti speciali di nicchia come Fanfold e imballaggi big-box. In particolare la sua offerta di prodotti Fanfold stampato – una tecnologia che consente di produrre imballaggi su misura, eliminando gli spazi vuoti nell’imballaggio e riducendo i costi logistici – Zetacarton completa l’offerta fit2size® del Gruppo VPK.



L’acquisizione rientra nel piano strategico a lungo termine del gruppo VPK: concentrarsi sulla crescita sostenibile ed espandere il proprio modello di business, integrandolo verticalmente in tutta Europa.



VPK Group è stata assistita da GOP con un team guidato dalla partner Kathleen Lemmens e composto dal senior associate Andrea Cerulli Irelli (a sinistra) dall’associate Giacomo Marzolini e dalla trainee Erika Mazzucotelli.



I venditori sono stati assistiti da LCA con un team guidato dal partner Giangiacomo Rocco di Torrepadula e composto dalla senior associate Federica Pecorini (a destra) e dalla trainee Gaia Angelini. Paolo Figini ha assistito i venditori in qualità di advisor finanziario.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Federico Mottola Lucano dello studio notarile ZNR Notai.