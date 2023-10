GOP con Gellify nell’acquisizione di una quota di minoranza di Arad Digital s.r.l. assistita da Orrick

Rodrigo Boccioletti e Livia Maria Pedroni









Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e Orrick hanno assistito, rispettivamente, acquirente e venditori nell’acquisizione da parte di Gellify - mediante l’operazione di buy & build - di una quota di minoranza di Arad Digital s.r.l., boutique di consulenza indipendente con una solida esperienza nell’omnicanalità e una fortissima competenza nel lusso, nella moda e nel design.



Gellify è una piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere aziende innovative del settore digitale. Questo investimento rappresenta un nuovo passo per la crescita del Gruppo, che conferma la sua posizione come polo di riferimento per l’innovazione su scala globale.



GOP ha assistito Gellify con un team composto dal partner Federico Dettori, dal counsel Rodrigo Boccioletti (a sinistra) e dal managing associate Matteo Canonico.



Orrick ha assistito i soci di Arad Digital S.r.l. con un team composto dal partner Attilio Mazzilli, dalla of counsel Livia Maria Pedroni (a destra) e dall’associate Elena Cozzupoli.