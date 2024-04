GOP con la società indiana Control Print Limited nell’acquisizione di un ramo d’azienda di V-Shapes S.r.l.

Alessandro Giuliani

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Control Print Limited, società quotata indiana alla Bombay Stock Exchange Limited e alla National Stock Exchange of India, nell’acquisizione di un ramo d’azienda nel contesto della procedura di liquidazione di V-Shapes S.r.l., società italiana attiva nel settore della produzione di macchine automatiche per la dosatura, il confezionamento e l’imballaggio.

Fondata nel 1991, Control Print Limited è l’unico produttore “Made in India” che offre una gamma completa di soluzioni interne di codifica e marcatura che include attrezzature, materiali di consumo e ricambi e servizi. Ad oggi l’azienda possiede due stabilimenti all’avanguardia (a Nalagarh, Himachal Pradesh e a Guwahati, Assam) e conta 11 filiali in India e 3 sedi all’estero: in Sri Lanka, Bangladesh e Nepal.

Con questa operazione Control Print Limited mira ad espandersi geograficamente in Europa (dove è già presente in UK e Olanda), ad estendere il suo business e ad ampliare ulteriormente il proprio portfolio prodotti.

GOP ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Giuliani (in foto), coadiuvato dal senior associate Bruno Edoardo Marseglia. Nell’operazione sono stati coinvolti il Desk India guidato dal partner Rosario Zaccà ed il dipartimento insolvency guidato dai partner Gabriella Covino e Luca Jeantet.

La procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta presso il Tribunale di Bologna, Curatore dott. Riccardo Roveroni.