GOP nell’acquisizione del 100% di Regent International S.r.l da parte di Reed & Mackay Holdings Limited

Dario Rovelli, Ludovica Venafro, Gianluca Perone, Paolo Di Rocco

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Reed & Mackay Holdings Limited - Travel&Event Management Company controllata della californiana Navan Inc. - nell’acquisizione del 100% di Regent International S.r.l., società italiana leader nel settore del business travel e nella gestione di eventi corporate.

GOP ha agito con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua (responsabile dell’ufficio di New York ed esperto in operazioni cross-border) e composto dal partner Alberto Recchia, dal senior associate Dario Rovelli (dell’ufficio di New York) e dagli associate Ludovica Venafro, Gaia Pisani e Martina Maltese. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati gestiti dalla associate Marta Bartoletti.

I venditori sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali e tributari dallo studio Ma·tè·ria, con un team composto dai partner Gianluca Perone e Paolo Di Rocco e dall’associate Andrea Pantanella.

Tutti gli aspetti banking dell’operazione sono stati gestiti da Banca Finnat Euramerica e da Finnat Fiduciaria che ha agito da Escrow Agent.