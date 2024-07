GOP nell’autorizzazione dell’antitrust UE per il passaggio di Ita a Lufthansa

Piero Fattori, Francesco Maria Salerno

La Commissione Europea in data 3 luglio 2024 ha autorizzato con condizioni l’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale sociale di ITA Airways mediante un aumento di capitale da 325 milioni di euro che la porterà ad avere il controllo congiunto di quest’ultima insieme con il MEF.

La decisione fa seguito a un’indagine approfondita al termine della quale la Commissione ha accettato le misure correttive proposte dalle parti in relazione alle rotte per il corto e lungo raggio, nonché per l’accesso all’aeroporto di Linate.

ITA è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dai partner Piero Fattori e Francesco Maria Salerno, insieme con gli associate Chiara Militello, Maria Chiara Goglione e Umberto Di Francia. Per ITA hanno operato i legali interni Paolo M. Quaini (Chief Legal & Compliance Officer) e Daniele Pilla (Head of Regulatory Affairs, Antitrust and Litigation).