Per la domanda di gratuito patrocinio basta l’autocertificazione. Le norme, infatti, non impongono alcun onere di allegare documenti aggiuntivi e diversi. E se vi sono fondati motivi per ritenere che la situazione reddituale sia diversa da quella prospettata dal richiedente il beneficio, il giudice può sempre trasmettere l’istanza e l’autocertificazione all’amministrazione finanziaria. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 8084/2025 della quarta sezione penale della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda...