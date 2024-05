Green horse advisory è tra i great palace to work nella consulenza

Carlo Montella

Green Horse Advisory – gruppo italiano di advisory strategica specializzato nella consulenza legale, finanziaria e ingegneristica per progetti di transizione energetica – ha ottenuto la certificazione Great Place to Work.

Great Place to Work® mira ad analizzare la cultura aziendale e l’ambiente lavorativo per supportare le organizzazioni nella creazione di un luogo di lavoro stimolante e inclusivo per i dipendenti. Attraverso un’analisi approfondita che ha coinvolto direttamente i professionisti di Green Horse Advisory, Great Place to Work® ha valutato diversi aspetti della cultura aziendale registrando risultati estremamente elevati in molti degli ambiti valutati e in particolare rispetto alla credibilità, al rispetto tra colleghi e verso l’azienda, all’orgoglio per il lavoro svolto e al senso di appartenenza, alla coesione e allo spirito di squadra ma anche per il riconoscimento e la valorizzazione del proprio contributo e del proprio impegno. Risultati che fotografano un ambiente di lavoro gratificante e stimolante e che sono sottolineati da un condiviso desiderio di restare a fare parte dell’organizzazione per continuare a contribuire alla sua crescita.

Molto elevato, tra i più alti registrati da Great Place to Work® nell’ambito del settore della consulenza, anche il Trust Index, l’indice di fiducia che misura quanto i collaboratori considerano la loro organizzazione un ottimo posto di lavoro, che si è attestato all’81%.

In particolare, per il 90% dei collaboratori emerge il senso di appartenenza e l’orgoglio di fare parte di Green Horse Advisory, sia per i progetti che sono stati in grado di realizzare sia per la valutazione molto positiva dei clienti rispetto al servizio prestato, o anche per il riscontro che ricevono quando comunicano di appartenere all’organizzazione. Spicca poi la fiducia nella leadership aziendale, grazie a una visione chiara degli obiettivi e di come raggiungerli: la quasi totalità del team (98%) esprime fiducia sulla competenza del management di Green Horse. Stima e fiducia reciproca sono confermati anche dal dato espresso dal 90% dei professionisti di Green Horse Advisory che sostiene vi sia un’adeguata responsabilizzazione e non riscontra un eccessivo controllo sulla propria attività da parte dei responsabili.

Un dato particolarmente premiante se si considera che il gruppo di consulenza strategica per la transizione energetica ha puntato fin da subito sui più giovani, per farli crescere e coltivare il loro talento: l’età media dei professionisti inseriti in organico è pari a 34 anni e sono soprattutto i collaboratori junior a percepire che il proprio contributo e l’impegno profuso è riconosciuto e valorizzato dai propri responsabili.

Riscontri molto positivi che derivano dall’impegno di Green Horse Advisory per migliorare il benessere sul luogo di lavoro. Green Horse Advisory realizza azioni concrete in termini di formazione, congedi parentali, flessibilità lavorativa, assistenza psicologica e tutti i professionisti hanno accesso a benefit come gli abbonamenti in palestra e l’assicurazione sanitaria.

In tema di formazione, almeno due volte al mese l’Advisory organizza una masterclass tenuta dai professionisti senior di Green Horse insieme ad esperti esterni sulle tendenze nel mercato delle rinnovabili, sulle novità legislative e sulle nuove tecnologie. Sono inoltre riconosciuti congedi parentali tra i più lunghi nell’ambito della consulenza, sia per le madri che per i padri e la flessibilità lavorativa include anche lo smart working.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Great Place to Work con punteggi così elevati, tra i più alti nella consulenza. Per noi rappresenta un’importante conferma che la nostra cultura aziendale rispecchia i valori di diversity e inclusion, oltre al forte senso del rispetto che nutriamo verso i nostri professionisti – ha dichiarato Carlo Montella, Managing Partner di Green Horse Legal Advisory - Ottenere questa importante certificazione significa essere un luogo di lavoro attento alle proprie persone e al loro benessere, con una leadership capace di diffondere una cultura organizzativa positiva. Sono molto soddisfatto, in particolare, per l’altissimo risultato registrato rispetto alla fiducia reciproca tra managing partner e professionisti, questo dimostra che stiamo seguendo la giusta direzione e ci spinge a fare sempre meglio».

Sin dalla sua nascita Green Horse Advisory è fortemente impegnata nell’uguaglianza di genere e nell’empowerment femminile. Al suo interno infatti la componente femminile rappresenta la metà del totale, con il 40% di socie e il 50% di professioniste: risultati molto significativi per un settore in cui la mancanza di diversità la fa da protagonista. Per questi motivi nel 2023 Green Horse ha lanciato il progetto “The Wire Club” per coinvolgere donne e uomini a riconoscere il contributo significativo che le donne possono apportare al settore delle energie rinnovabili. L’iniziativa sostiene l’importanza di offrire alle donne l’opportunità di migliorarsi nel corso della carriera e di avanzare verso posizioni di leadership. Attraverso il Wire Club, Green Horse Advisory organizza conferenze, eventi di networking, stage, formazione e programmi di mentoring per le studentesse meritevoli delle Università.

Inoltre, Green Horse ha scelto di collaborare con Sopowerful Foundation, fondazione che mira a sviluppare impianti a energia solare in contesti dove può fare la netta differenza per consentire o potenziare l’assistenza sanitaria, l’istruzione o l’accesso all’acqua ed è particolarmente attiva in Tanzania, Malawi e Libano. Green Horse finanzia diversi progetti e offre a Sopowerful un supporto legale pro bono per sostenerla nelle sue attività.