Green Horse Advisory con KGAL per 1 GW di sistemi di accumulo Bess Green Horse Advisory ha assistito il fondo di investimento KGAL, tra gli asset manager leader in Europa con un volume di investimenti gestiti di 16 miliardi di euro, nell’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di SEO Holding S.r.l., titolare, attraverso un apposito veicolo societario, di quattro progetti per la realizzazione di sistemi di accumulo BESS in Italia per una capacità di circa 1,1 GW.