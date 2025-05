Green Horse Advisory, L&B e Clifford Chance nel project bond pionieristico da 52,8 milioni per impianti agrivoltaici avanzati con tariffa GSE

Balduzzi-Di Terlizzi-DIppolito-Formentini-Montella-Cuzzocrea

Orchidea S.p.A., società controllata da Rosa S.r.l., gruppo di cui fa parte anche KB Development, ha concluso con successo una complessa operazione di finanziamento tramite emissione obbligazionaria da 52,8 milioni di euro, integralmente sottoscritta da una primaria compagnia assicurativa statunitense Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), attraverso Nuveen Infrastructure, sua piattaforma specializzata in investimenti infrastrutturali. I titoli sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato di Vienna.

La finanza è destinata alla costruzione di 8 impianti agrivoltaici avanzati con potenza complessiva di circa 49 MW, localizzati in Veneto, Calabria e Campania. Gli impianti beneficeranno della tariffa incentivante e del contributo a fondo perduto ottenuti nell’ambito della gara GSE del settembre 2024, i cui risultati sono stati pubblicati il 30 novembre 2024.

Green Horse Financial Advisory (GHF) e L&B Partners, in co-mandato, hanno avuto un ruolo determinante nell’operazione, gestendo integralmente la strutturazione finanziaria, la predisposizione della documentazione necessaria e il coordinamento delle complesse fasi del processo.

Il loro intervento ha permesso di realizzare una struttura finanziaria solida e innovativa, capace di rispondere alle particolarità tecnologiche ed operative dell’agrivoltaico avanzato e del meccanismo di incentivazione GSE. Questa operazione pionieristica stabilisce un importante precedente nel panorama italiano delle energie rinnovabili, confermando il valore strategico di operazioni guidate da team altamente specializzati nella gestione di complessità tecniche e finanziarie che caratterizzano i modelli emergenti nel settore delle energie rinnovabili.

Il team di L&B Partners S.p.A. è stato guidato dal Vice President Carlo Felice Balduzzi, coadiuvato dall’Associate Alessandro Antonelli. Per GHF, il team è stato guidato dal CEO Domenico Vinci e dalla Director Simonetta Formentini, con il supporto del Vice President Amleto Monsellato.

Dal lato legale, Orchidea S.p.A. è stata assistita da:

1. L&B Partners Avvocati Associati per la negoziazione della documentazione finanziaria relativa all’operazione nelle sue diverse fasi, con un team guidato dal Managing Partner Michele Di Terlizzi e dal Partner Pietro Paolo D’Ippolito e composto dalla Senior Associate Chiara Bertolini e dall’Associate Domenico Mordà;

2. Green Horse Legal (GHL) per l’attività relativa alla gestione dei progetti post aggiudicazione dell’asta, alla costituzione e regolamentazione degli ATI e alla contrattualistica connessa alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti - negoziando, tra gli altri, complessi accordi di turnkey EPC con Esapro, in qualità di EPC contractor – nonché alla strutturazione dell’operazione di finanziamento nella fase iniziale. Il team è stato guidato dal Managing Partner Carlo Montella e composto dalle Senior Associate Vanessa Nobile e Laura Galbiati, con il supporto del senior associate Riccardo Malaguti e delle junior associate Chiara Chirichigno e Luisa Vandenbulcke.

Nuveen Infrastructure è stata assistita da:

1. Clifford Chance per la redazione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al Bond, con un team guidato dal Senior Counsel Francesca Cuzzocrea e composto dall’ Associate Benedetta Tola e dalle trainee Arianna Merlo e Maha Dirhami;

2. Fichtner Italia s.r.l., in qualità di technical advisor, inclusa per le attività di due diligence tecnica, con un team guidato dall’Head of PV Projects, Alberto Angelo Fontana e Roberto Scatena;

3. Green Horse Legal (GHL), con la Senior Associate Vanessa Nobile coadiuvata dalla junior associate Chiara Grotto, per l’attività di due diligence legale e di valutazione degli aspetti regolatori connessi al meccanismo di incentivazione nonché alle attività di coltivazione e monitoraggio.

Completano il pool di advisor:

1. Marsh e Wide Group per la parte assicurativa;

2. KPMG per la certificazione del modello finanziario;

3. Giovanni Tampalini, commercialista, per tutti gli aspetti legati alla riorganizzazione societaria del gruppo che fa capo a Rosa S.r.l.;

4. Notaio Carlo Munafò per gli aspetti notarili;

5. Finint (Banca Finanziaria Internazionale) in qualità di rappresentante dei noteholder, paying agent e security agent, assistito da Clifford Chance con un team costituito dal Senior Associate Francesco Napoli e l’Associate Maria Giulia Torelli.