Green Horse Legal Advisory e Grimaldi per la cessione di un portafoglio sul mercato secondario del solare

Green Horse Legal Advisory ha agito in qualità di transaction advisor nel contesto della vendita da EOS Investment Management al gruppo danese Obton di 2 impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 12 MW. Gli impianti, in esercizio dal 2012, beneficiano del IV Conto Energia e sono ubicati in Calabria. L’operazione conclude l’esecuzione di un accordo quadro sottoscritto dalle parti nel 2020 e rafforza ulteriormente la posizione di Obton sul mercato italiano arrivando a gestire, grazie a quest’ultima operazione, quasi 300 MW.Obton è stata assistita da Green Horse Legal Advisory, con un team guidato da Carlo Montella, Founder e Managing Partner e composto da Celeste Mellone, partner responsabile del team regulatory e Simonetta Formentini, counsel, per gli aspetti M&A e corporate, coadiuvati dagli associate Giorgio Buttarelli e Noemi Mauro.

Il team ha lavorato a stretto contatto con il team interno di Obton composto, tra gli altri, da Teresa Conde Muñoz, Monike Høstgaard Kjeldsen, Gloria Maria Barsi e Louisa Juncker.

EOS Investment Management è stata assistita da Grimaldi Alliance, con un team composto da Paolo Daviddi, partner, Daniela Fioretti, partner, e l’associate Clementina Bombacci per gli aspetti di diritto amministrativo, che ha lavorato a stretto contatto con il team interno di EOS Investment Management composto da Natalino Mongillo, Founder e Managing Partner, Diego Parra e Costanza Viani.

Gli altri advisor che hanno partecipato all’operazione per Obton sono stati lo studio fiscale Torresi e Associati e Kiwa in qualità di technical advisor. L’operazione è stata gestita dal notaio Carlo Munafò, per gli aspetti notarili.