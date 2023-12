Green Horse Legal Advisory e PWC TLS nella vendita della più grande Green Hydrogen Valley italiana

Carlo Montella, Anna Spanò, Tommaso, Tomaiuolo, Stefano Canacarini









PwC TLS e Green Horse Legal Advisory hanno assistito, rispettivamente, Sosteneo SGR S.p.A., società dell’ecosistema Generali Investments focalizzata su progetti infrastrutturali per le rinnovabili e sistemi innovativi legati alla transizione energetica, e Alboran Hydrogen S.p.A. nell’acquisto da parte di Sosteneo SGR S.p.A. di una quota pari al 40% del capitale sociale di Alboran Hydrogen Brindisi S.r.l. (recentemente rinominata in Puglia Green Hydrogen Valley S.r.l.), società di scopo che sta sviluppando il progetto Puglia Green Hydrogen Valley, la più grande green hydrogen valley in Italia.



La Puglia Green Hydrogen Valley prevede la realizzazione di due impianti di produzione di idrogeno verde nelle aree di Brindisi e Taranto per un totale di 160 MW di capacità di elettrolisi. L’impianto di Brindisi ha già avviato l’iter autorizzativo e si trova in una fase avanzata di sviluppo del progetto.



Si stima che, una volta a regime, gli impianti saranno in grado di produrre circa 250 milioni di metri cubi di idrogeno verde all’anno.



Alboran Hydrogen, società dedicata allo sviluppo di progetti idrogeno appartenente all’ecosistema EN.IT, gruppo che da oltre 30 anni investe in progetti infrastrutturali nel settore della transizione energetica, è l’azienda che aveva avviato il progetto e che, prima della cessione, deteneva il 40% delle quote del capitale sociale insieme a Edison e Saipem che rimangono nel capitale della Puglia Green Hydrogen Valley con una quota, rispettivamente, del 50% e del 10%.



PwC TLS ha assistito Sosteneo nell’acquisizione della quota detenuta da Alboran Hydrogen e nella definizione degli aspetti legali relativi ai rapporti con gli altri soci Edison e Saipem. Il team è stato guidato dagli avvocati Tommaso Tomaiuolo (responsabile del team energy, utilities & infrastructure), Stefano Cancarini e composto da Andrea Pototschnig, Giacomo Giancaspro e Lucia Barrea.



Green Horse Legal Advisory, oltre ad assistere Alboran Hydrogen in tutti gli aspetti relativi alla vendita della partecipazione a Sosteneo, ha curato anche la risoluzione degli accordi che la società aveva in essere con i soci Edison e Saipem. Il team è stato coordinato da Carlo Montella, Managing Partner dello studio, e da Anna Spanò, Special Counsel, supportati da Francesco Palmeri, Senior Associate e Francesca Palma, Junior Associate.



Edison e Saipem sono state assistite dai propri rispettivi team legali interni.



Infine, Sure – Sustainable Revolution, ha agito in qualità di Sole M&A e Financial Advisor di Sosteneo per tutti gli aspetti legali all’operazione, con un team composto da Alberto Cei e Ivan Aloi (Founding Partners), Lorenzo Graziani (Vice Presidente) e Roberto Rainone (Analyst).