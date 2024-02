Green Horse Legal Advisory, Tonucci, CBA e Di Tanno nel finanziamento di BPM ad Obton per l’acquisto di due impianti fotovoltaici

Francesco Assegnati, Stefano Lucarini, Maria Teresa Solaro

Green Horse Legal Advisory da un lato e Tonucci & Partners e Studio Legale e Tributario CBA dall’altro hanno prestato assistenza, rispettivamente, a Banco BPM, la quale ha agito in qualità di agente, banca finanziatrice, banca depositaria, mandated lead arranger e banca hedging, e a Castello SGR in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Fondo Fusion, il cui investitore è il gruppo Obton, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia e in Europa.Il finanziamento di medio-lungo termine, è volto, in via prevalente, a finanziare l’acquisto da parte del Fondo Fusion dell’intero capitale sociale della società veicolo denominata FLY Energy Società Agricola S.r.l., i cui due impianti fotovoltaici su serra sono stati contestualmente trasferiti, dalla società veicolo al Fondo Fusion e locati in favore di Fly Energy, che li esercita.

Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dalla partner Maria Teresa Solaro che, insieme con l’associate Teresa Florio e il junior associate Andrea Oddo, hanno curato gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento, nonché negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria e contestuale erogazione. Gli aspetti regolamentari di diritto amministrativo sono stati seguiti dal team regulatory and public law dello studio un team coordinato dal partner Celeste Mellone, co-head della practice.

Il team di Green Horse Legal Advisory ha, inoltre, curato insieme con lo Studio Legale e Tributario Di Tanno e Associati, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, gli aspetti regolamentari e societari delle operazioni straordinarie poste in essere dal Fondo Fusion al closing finanziario.

Castello SGR, è stata assistita nella strutturazione e pianificazione dell’operazione di investimento dallo Studio Legale e Tributario CBA, con il partner Francesco Assegnati affiancato dai Senior Associate Andrea Motta e Leonardo Casaleno, con specifico riferimento agli aspetti fiscali e regolamentari, e da Tonucci & Partners, con il team del partner Stefano Lucarini, coordinato dalla counsel Cecilia Mambrini, affiancata dalla senior associate Lisa Tamburro e dalla associate Giulia Zaccardelli, con riferimento agli aspetti legali e societari, nonchè agli aspetti contrattuali e di execution della stessa; Tonucci & Partners ha negoziato per conto del beneficiario anche la documentazione finanziaria sottostante all’operazione.Kiwa, Marsh e BDO hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor della Banca Finanziatrice.

Il Notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.