Greenberg Traurig Santa Maria e Molinari Agostinelli nella compravendita di un immobile nel Comune di Modugno

Federico Barbàra e Ciro Di Palma









Lo studio Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito una società del gruppo Weerts Logistics Parks nelle negoziazioni per l’acquisizione dalla società Visaco S.p.A., assistita da Molinari Agostinelli, di un immobile situato nel Comune di Modugno in provincia di Bari e rientrante in area ZES e nel comprensorio territoriale del Consorzio ASI.



A seguito della demolizione dell’immobile l’acquirente realizzerà sul terreno pertinenziale un complesso logistico di circa 50.000 mq che sarà conforme ai principali standard ESG e dotato della certificazione Leed Platinum.



Lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria ha agito con un team guidato dal partner Federico Barbara e composto dal senior associate Nicola Guaragnella e dall’associate Federica Pianta per gli aspetti di real estate e dalla counsel Gloria Molteni e dall’associate Vincenzo Serio, per gli aspetti di diritto amministrativo.



Visaco S.p.A. è stata assistita dallo studio legale Molinari Agostinelli con un team composto dal partner Ciro Di Palma e dall’associate Antonio Lindiner per gli aspetti di real estate e dal senior associate Fausto Indelicato per i profili di diritto amministrativo. Per le attività di corporate finance la Visaco S.p.A. è stata assistita dalla SIMM S.r.l. nelle persone di Fernando Callegari, Vittoria Lopez e Natale Palmisano.