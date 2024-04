Greenberg Traurig Santa Maria con Ver Capital nella cessione del 100% del capitale a Sienna Investment Managers

Pietro Caliceti

Sienna Investment Managers, gestore patrimoniale paneuropeo controllato dalla holding Groupe Bruxelles Lambert, ha acquisito il 100% di Ver Capital, società di gestione patrimoniale indipendente specializzata in private debt, corporate loans e high yield, guidata del CEO e fondatore Andrea Pescatori.

Secondo l’accordo, è previsto un reinvestimento del management nella divisione di Sienna Investment Managers specializzata nel private credit, che vedrà nel proprio board anche Pescatori, il quale resterà inoltre amministratore delegato della Sgr.

L’operazione rappresenta per Ver Capital l’occasione per proiettare la propria attività a livello internazionale, con l’ingresso in un gruppo che conta masse amministrate per 34 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in private markets.

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Ver Capital con un team guidato dal partner Pietro Caliceti e composto dal senior associate Luigi Iovino e la trainee Cecilia Di Prisco.