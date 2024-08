Greenberg Trauring Santa Maria nel lancio di “VC Partners Fund I”

Eriprando Guerritore

Il team di fund formation & investment management di Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito VC Partners SGR S.p.A. – Gestore EuVECA nel lancio e nel primo closing di “VC Partners Fund I”, un fondo di investimento alternativo italiano chiuso riservato, classificato quale fondo EuVECA ai sensi del Regolamento (UE) 345/2013. Lo schema si qualifica come strumento cd. “pir compliant” e focalizza il proprio programma di attività in soggetti operanti nel settore “consumer-tech”.

CDP Venture Capital SGR, in qualità di società di gestione del Fondo di Fondi VenturItaly ed un altro primario investitore internazionale, avente anch’esso natura di fondo di fondi, hanno investito in VC Partners Fund I in qualità di suoi cornerstone investor. Lo schema ha raggiunto il primo closing il 15 luglio 2024 in ragione di un fundraising per un ammontare minimo di 65 milioni di euro.

Greenberg Traurig Santa Maria ha agito con un team guidato dallo shareholder Eriprando Guerritore insieme all’associate Claudio Saba. L’attività del team ha riguardato la predisposizione della documentazione di offerta e costitutiva di VC Partners Fund I e la sua negoziazione con ciascun cornerstone investor, incluse le relative side letter.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito CDP Venture Capital SGR con un team guidato dalla Partner Silvia Bordi.