GreenYellow finalizza l’acquisizione di un progetto fotovoltaico da Menapy nel comune di Ravenna

Francesco Pezone

GreenYellow, operatore internazionale nel settore dell’energia solare decentralizzata e dell’efficienza energetica, ha completato l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’impianto fotovoltaico realizzato da Menapy Italia S.r.l. presso uno stabilimento produttivo nel comune di Ravenna.

L’operazione ha comportato il trasferimento a GreenYellow del diritto di superficie e delle relative servitù, nonché dei principali contratti collegati al progetto, tra cui: il contratto EPC, il Power Purchase Agreement (PPA), e l’accordo per la cessione delle Garanzie d’Origine (GO).

Menapy Italia S.r.l., società attiva nello sviluppo di soluzioni di energia solare per il settore industriale, è la controllata italiana del gruppo belga Menapy. Con una solida esperienza nella realizzazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo in ambito corporate, Menapy Italia ha gestito in prima persona lo sviluppo autorizzativo, l’esecuzione contrattuale e il coordinamento tecnico del progetto, consolidando il proprio ruolo come operatore indipendente altamente qualificato nel panorama italiano dell’energia rinnovabile.

Menapy è stata assistita da ITALAW, con un team guidato dall’avvocato Francesco Pezone (in foto), durante la fase di Due Diligence e per gli aspetti legali, e nella negoziazione del Contratto di Compravendita, e dallo studio di Commercialisti Studio PMV, con il dott. Alberto Pession e la dott.ssa Elena Trajchova per gli aspetti contabili e fiscali.

GreenYellow è stata supportata dallo Studio Legale Lopez, con l’avvocato Aldo Lopez e dall’avvocato Massimo Colicchia dello studio Todarello & Partners.

Il closing dell’operazione è avvenuto il 20 maggio 2025 davanti al Notaio Gabriella Quatraro, presso il suo studio in Milano.