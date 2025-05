Grimaldi Alliance e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nell’acquisizione di Cheope da parte di Abbrevia

Angelo Alfonso Speranza, Annalisa Pescatori, Gianludovico Maggi

Grimaldi Alliance (GA) con un team guidatodall’Equity Partner Annalisa Pescatori (foto) insieme con Luciano Vassallo ha assistito Abbrevia S.p.A., società operativa nel business information, nell’acquisizione del 100% del capitale di Cheope Risk Management S,r,l (Cheope), società lodigiana con oltre 35 anni di esperienza in business information e business intelligence, i cui soci venditori sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team composto dal senior associate Gianludovico Maggi (foto), con le junior associate Sabrina Marino e Gaia Perona, per quanto riguarda la parte legale, tra cui la negoziazione della documentazione contrattuale e societaria e il reinvestimento in Abbrevia, e dallo Studio Lori e Associati per gli aspetti fiscali e finanziari.

In particolare, Annalisa Pescatori e il suo team hanno seguito tutte le fasi dell’operazione dalla strutturazione, alla due diligence legale e alla redazione di tutta la documentazione contrattuale e societaria.

L’operazione è stata finanziata da Volksbank S.p.A., in qualità di banca agente e banca finanziatrice iniziale, assistita sempre da Grimaldi Alliance con il Partner Angelo Alfonso Speranza (foto), che ha curato gli aspetti relativi all’acquisition financing, unitamente all’Avv. Paola Sepe e all’Avv. Mario Emanuele Panu.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Amedeo Venditti dello Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati.