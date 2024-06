Grimaldi Alliance e Simmons&Simmons nell’acquisizione di IDEA da parte di Algebris Green Transition Fund

Grimaldi Alliance ha assistito Algebris Green Transition Fund, fondo di private equity di Algebris Investments, nell’acquisizione del 60% di IDEA attraverso Aquanexa, la piattaforma avanzata di soluzioni integrate per il futuro dell’industria idrica.

Aquanexa è stata assistita da un team multidisciplinare di GA coordinato dal Managing Partner Francesco Sciaudone e composto dal Partner Leonida Cagli (foto sinistra) con l’associate Matteo Agostinelli e la trainee Flaminia Sampietro per i profili M&A, dalla Partner Rosaria Arancio con l’associate Alessio D’Ascenzo e i traine Gregorio Torazzi, Teresa Soprano e Manuela De Stefano per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo, nonché dagli associate Marco Ramunni e Valentina Majoli per i profili labour e dall’associate Salvatore Rocco per i profili di compliance 231.

Simmons & Simmons ha fornito un’assistenza multidisciplinare ai Venditori con un team integrato di professionisti guidato dalla Partner Laura Fiordelisi (foto destra) e composto dagli associate Federica Musacchia e Nicola Rabitti, per i profili societari dell’operazione. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Marco Palanca, supportato dal supervising associate Luca Bocchetti e dall’associate Giulia Aglialoro, mentre la supervising associate Cristina del Pezzo di Caianello ha assistito i Venditori per i profili giuslavoristici.