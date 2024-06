Grimaldi Alliance e Tonucci & Partner nell’investimento di Algebris Green Transition Fund in Openeconomics

Grimaldi Alliance con un team coordinato dal Partner Francesco Satta (foto) e composto dal Partner Leonida Cagli e dall’associate Alessio Tomao, nonché da Flaminia Sampietro e Francesco Montagnese, ha assistito Algebris Green Transition Fund nell’operazione di investimento in Openeconomics S.r.l., società specializzata nell’analisi socioeconomica da offrire ad istituzioni e grandi imprese per supportare le valutazioni di politiche e progetti di investimento per contrastare la lotta ai cambiamenti...

