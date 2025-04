Gruppo Chiesi acquisisce un nuovo sito produttivo a Nerviano (Milano). GOP e Chiomenti gli studi coinvolti

Teodora Marocco, Gianfranco Toscano, Nicola Zito

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale con headquarter a Parma, nell’acquisizione di una società proprietaria di uno stabilimento che sarà destinato alla produzione dei propri farmaci a Nerviano (Milano).

L’investimento, pari a 430 milioni di euro nel periodo 2025-2030, prevede il rilancio dello storico sito produttivo (nato nel 1965 come centro di ricerca oncologica di Farmitalia Carlo Erba e chiuso nel 2024 in seguito a diversi cambiamenti di proprietà) e la riqualificazione di un’area industriale di 124.000 metri quadri, trasformandola in un centro di eccellenza a livello internazionale, specializzato principalmente nella produzione di inalatori a bassa impronta carbonica per il trattamento delle patologie respiratorie. A Nerviano verranno sviluppati anche prodotti biologici sterili e inalatori a polvere secca.

Nello specifico, i lavori di riqualificazione contribuiranno a modernizzare lo stabilimento, originariamente costruito negli anni Ottanta. Il sito includerà oltre 3.000 metri quadrati dedicati a laboratori e un parco fotovoltaico con una capacità installata sufficiente a garantire l’autosufficienza energetica dell’impianto. Adiacente all’impianto industriale, si trova un’area boschiva di 20.000 mq, che sarà oggetto di un progetto di rigenerazione.

Il progetto rientra nella strategia industriale globale del Gruppo, che prevede investimenti nei suoi stabilimenti di Parma (Italia) e Blois (Francia) e attività a Santana de Parnaiba (Brasile) per soddisfare le crescenti necessità terapeutiche di persone che convivono con malattie respiratorie. L’obiettivo è sostenere la crescita dell’azienda e raggiungere Net Zero emissions entro il 2035.

Il Gruppo Chiesi è stato assistito da GOP con un team composto dalla partner Teodora Marocco per i profili ambientali, dal managing associate Nicola Zito per i profili M&A e dal partner Gianfranco Toscano, coadiuvato dall’associate Mariangela De Cesare, per gli aspetti di diritto immobiliare.

Il venditore, Orofino Pharmaceuticals Group S.r.l, è stato assistito da Chiomenti con un team composto dai partner Paolo Fedele per i profili immobiliari, Renato Genovese per i profili di diritto societario e Marco di Siena per i profili fiscali, nonché dall’avvocato Ilaria Secchiatti.