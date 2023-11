Gruppo Eurmoda acquisisce il 100% di Marcuz

Diego De Francesco, Andrea Tognon









Il Gruppo Eurmoda, tra i principali player italiani nella produzione e nella fornitura di accessori per i brand di alta moda, ha acquisito il 100% di Macuz S.r.l., storica azienda fiorentina attiva nella produzione di accessori metallici di altissima qualità.



Grazie all’acquisizione, Eurmoda andrà ad arricchire il proprio pacchetto clienti e a potenziare una struttura già completa di tecnologie, competenze e stabilimenti, che offre l’intera gamma dei materiali richiesti dal segmento dell’alta moda, tramite un servizio verticale e una filiera completamente integrata.



La famiglia Macuz reinvestirà nel Gruppo e rimarrà attivamente coinvolta nella gestione operativa delle società. Forte di questa nuova acquisizione, Eurmoda mira a raggiungere i €100 milioni di fatturato e a consolidare ulteriormente la propria struttura: dal 1° gennaio 2024, la holding Margot e ABC Morini si fonderanno in Eurmoda, che guiderà così il Gruppo produttivo di accessori per l’alta moda. Gitti and Partners si è occupato degli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione con un team composto dal partner Diego De Francesco (in foto a sinistra) e dal counsel Andrea Tognon (in foto a destra).



Macuz e la famiglia Macuz sono stati assistiti nella transazione da Aldo Currò dello Studio Currò in qualità di advisor tributario, da Massimo Bersani, partner di Livolsi & Partners