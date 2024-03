Guido Galeotti entra come Partner del team Corporate di Withers in Italia

Guido Galeotti, Diletta del Pizzo, Giusy Cardinale

Withers, studio legale e fiscale internazionale di riferimento per le grandi famiglie, le loro imprese e i loro patrimoni, rafforza il proprio team in Italia con l’ingresso dell’avvocato Guido Galeotti in qualità di Partner del team Corporate della sede di Milano. Con lui entrano in Withers anche le associate Diletta Del Pizzo e Giusy Cardinale specializzate in diritto commerciale e societario.

Con l’ingresso di Galeotti salgono a 14 i Partner della struttura italiana dello studio e si rafforzano le competenze in ambito corporate M&A con particolare riferimento ai settori Chemical, Industrial, Energy.

Galeotti proviene da Eversheds Sutherland Italia dove ha ricoperto il ruolo di Executive Partner, Responsabile del dipartimento Ambiente e Risorse Naturali e co-head del dipartimento Corporate M&A.

“Lo Studio Withers è una realtà internazionale specializzata nella consulenza legale e fiscale alle grandi famiglie imprenditoriali di successo, alle loro imprese e ai loro investimenti. Non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi colleghi a Milano, Padova e in tutto il mondo per fornire a questa clientela, spina dorsale del nostro Paese, il mio contributo alle loro attività”.

Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers in Italia, ha affermato “Siamo lieti di dare il benvenuto a Guido nel nostro team di Milano. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto alla crescita del nostro team transactional. L’ingresso di Guido Galeotti, forte di un’esperienza ultraventennale in questo ambito, rafforzerà in modo organico le fila della divisione Business dello Studio”