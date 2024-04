Herbert Smith Freehills assiste iliad nel Power Purchase Agreement con Statkraft per la fornitura di energia elettrica da fonte 100% rinnovabile Herber Smith Freehills con la partner Francesca Morra, head of Energy and Infrastructure, coaudivata da Dimitrie Vlaiduc ha assistito iliad, operatore che ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni, nel Power Purchase Agreement (PPA) con Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile d’Europa