Herbert Smith Freehills e Chiomenti nell’accordo di Bestinver per l’ingresso nella partnership con Macquarie Capital e Tages Capital Sgr per la conversione elettrica di 500 stazioni di servizio In Italia

Giacomo Gavotti, Francesca Morra, Mario Roli, Elena Busson

Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito Bestinver che, attraverso il suo fondo di investimento infrastrutturale Bestinver Infra II, ha raggiunto un accordo per investire, insieme a Macquarie Capital e Tages Capital SGR (“Tages”), in EV Asset Holdings, il veicolo costituito da Macquarie Capital per l’investimento in IPlanet - una joint venture con Italiana Petroli (IP) - dedicata alla trasformazione delle stazioni di servizio, in stazioni di ricarica per veicoli elettrici alimentate con energia rinnovabile.

Come già comunicato da Macquarie Capital e IP, il progetto di IPlanet mira a trasformare oltre 500 stazioni di servizio IP esistenti in tutta Italia, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo a batteria e hub di ricarica veloce (>150 kW) e ultrarapida (>300 kW) di ultima generazione. Gli investitori hanno concordato un piano che prevede oltre 200 milioni di euro di investimenti per l’installazione delle infrastrutture necessarie a elettrificare le prime 300 stazioni.

Le nuove stazioni di ricarica EV offriranno anche servizi come negozi, ristoranti, manutenzione dei veicoli, ecc. La conversione totale delle stazioni IP, situate su strade urbane ed extraurbane, in prossimità di aree commerciali o densamente trafficate, dovrebbe essere completata entro il 2032.

Il team cross-border di HSF è stato guidato da Francesca Morra, partner responsabile del dipartimento energy e infrastructure di HSF Milano, e dal senior associate Giacomo Gavotti, coadiuvati da Guillermo Uriarte Senén, partner del team di energy e infrastructure di HSF Madrid, assieme ai senior associate Lucía Garralda e Alberto Martínez Fanego, da Simone Egidi, partner del dipartimento finance e projects di HSF Milano, con la senior associate Alessandra Iandoli e Giacomo Bedeschi, e dalla senior associate Chiara Miccolis con Kevin Aldeghi.

Chiomenti ha assistito Macquarie Capital con un team guidato dai partner Mario Roli ed Elena Busson e composto dal senior associate Michele Amisano e dagli associate Francesco Rigo ed Edoardo Fornaro.