Herbert Smith Freehills potenzia l’offerta di private capital e amplia la piattaforma europea con l’apertura di una sede in Lussemburgo e tre nuovi partner

Joanna Pecenik Vergès d’Espagne, Marc Tkatcheff e Jean-Dominique Morelli

Herbert Smith Freehills rafforza la propria offerta nel settore del private capital e potenzia la piattaforma europea con l’apertura di una sede in Lussemburgo e l’ingresso di tre nuovi partner nei team di funds, M&A e tax, all’interno della practice Corporate.

Lo studio intende inaugurare la nuova sede in Lussemburgo entro i primi mesi del 2025, previa approvazione da parte dell’Ordine degli Avvocati del Lussemburgo.

Joanna Pecenik Vergès d’Espagne, professionista esperta in fondi, e Marc Tkatcheff, avvocato specializzato in private capital e M&A, provengono da A&O Shearman, nel quale attualmente ricoprono il ruolo di Counsel. Completa il team Jean-Dominique Morelli, partner e rinomato esperto in materia fiscale, proveniente da Maples & Calder.

Questa iniziativa strategica si inserisce nei più ampi piani di crescita globale di Herbert Smith Freehills, che comprendono il recente annuncio del progetto di integrazione* con lo studio statunitense Kramer Levin Naftalis & Frankel.

Justin D’Agostino, Global CEO di Herbert Smith Freehills, ha dichiarato:

“Il private capital rappresenta una delle nostre aree strategiche di sviluppo. Siamo entusiasti di accogliere Joanna, Marc e Jean-Dominique alla guida di questa importante espansione della nostra piattaforma e del nostro network, un ulteriore passo fondamentale nei nostri piani di crescita internazionale, sempre orientati a supportare i clienti ovunque operino.

Nina Bowyer, Managing Partner EMEA di Herbert Smith Freehills, ha aggiunto:

“Il principale motore della nostra crescita è l’investimento nelle aree in cui i nostri clienti richiedono supporto. L’apertura di una sede in Lussemburgo, insieme all’ingresso di Joanna, Marc e Jean-Dominique, professionisti di altissimo livello, testimonia il nostro impegno costante per una crescita strategica e mirata della nostra piattaforma europea.”

Mike Flockhart, Global Co-head di Corporate di Herbert Smith Freehills, ha dichiarato:

“Il Lussemburgo è un centro finanziario di primaria rilevanza e un hub strategico per fondi e grandi gruppi aziendali operanti in tutta Europa. La nostra presenza in questa sede ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta europea e di garantire un supporto ancora più mirato e incisivo ai clienti di private capital, in particolare su operazioni complesse e transfrontaliere. Siamo lieti di accogliere Joanna, Marc e Jean-Dominique in questo momento così importante per il nostro studio.”

Herbert Smith Freehills ha investito significativamente nel settore del private capital, con 26 promozioni interne a partner e 13 lateral solo negli ultimi due anni. Tra i nuovi ingressi in Europa continentale figurano Gregor Klenk e Fritz Kleweta (Francoforte), Sergio Cires (Madrid), Augusto Santoro (Milano) e Laure Bonin (Parigi), a Londra Eleanor Shanks,

Dylan Doran Kennett and Ambarish Dash, in Asia Anthony Vasey, Benjamin Lohr (Hong Kong) e Peiwen Chen (Singapore), infine in Australia Amit Jois and Jay Prasad (Sydney).

Complessivamente, Herbert Smith Freehills conta circa 400 professionisti, di cui 90 partner, nella regione EMEA.

* Note per la stampa:

Il completamento dell’integrazione con Kramer Levin Naftalis & Frankel è soggetto alle consuete closing conditions, tra cui il voto dei soci dei rispettivi studi.

Informazioni su Joanna Pecenik Vergès d’Espagne, Marc Tkatcheff e Jean-Dominique Morelli

Joanna Pecenik Vergès d’Espagne ha oltre 18 anni di esperienza nella gestione patrimoniale maturata in Lussemburgo, Stati Uniti e Francia, ed è stata in passato consulente legale presso il Fondo Europeo per gli Investimenti. Assiste promotori di fondi nella strutturazione e gestione di fondi relativi a una vasta gamma di asset alternativi, tra cui debito, infrastrutture, private equity e real estate. Joanna possiede inoltre una significativa esperienza in finanziamenti di fondi, questioni regolatorie e operazioni con investitori istituzionali (LP). Vanta una consolidata esperienza nella gestione di fondi lussemburghesi per asset manager francesi.

Marc Tkatcheff ha 16 anni di esperienza nella consulenza in materia di corporate, direct lending e private equity, con un focus su fusioni e acquisizioni, joint venture, finanziamenti e ristrutturazioni, sia a livello nazionale che internazionale e in diversi settori. Ha una conoscenza approfondita delle operazioni in America Latina, avendo guidato il desk Lussemburgo-America Latina presso A&O Shearman.

Jean-Dominique Morelli ha oltre 18 anni di esperienza come consulente fiscale aziendale in Lussemburgo. Assiste clienti corporate e gestori di fondi in pianificazioni fiscali complesse e strutturazioni, con particolare attenzione a fusioni e acquisizioni, riorganizzazioni e joint venture. È specializzato in investimenti PERE e strutturazioni di debito distressed, oltre a fornire regolarmente assistenza in contenziosi e dispute fiscali.