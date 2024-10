High yield bond financing per l’acquisizione di Acqua&Sapone da parte di TDR Capital, gli studi coinvolti

Alessandra Pala, Pietro Scarfone, Benedetto La Russa, Nicolò Ascione

A&O Shearman ha assistito le banche, guidate da Barclays, Deutsche Bank e UniCredit, nel finanziamento da 1 miliardo di euro per l’acquisizione da parte di TDR Capital LLP di Acqua & Sapone. H.I.G. e la famiglia Barbarossa mantengono una significativa partecipazione nel gruppo.

Acqua & Sapone è il principale retailer non-food in Italia specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona con una rete di oltre 700 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale e oltre 8 milioni di clienti.

L’operazione di finanziamento comprende l’emissione di un bond senior garantito per un valore nominale di 400 milioni di euro e cedola pari a 6,5% (scadenza 2031) e di un bond a tasso variabile per un valore nominale di 450 milioni di euro (scadenza 2031) da parte di Bubbles Bidco S.p.A., e la sottoscrizione di una linea di credito revolving super senior da 130 milioni di euro.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner high yield John Kicken e dal partner di leveraged finance Filippo Crosara, coadiuvati dal counsel Alex Charles, dalla senior associate Sampada Bannurmath e dagli associate Connor Anear, Ryan Clarke, Paridhi Srivastava e Octavi Oliu. In Italia, i team finance e debt capital markets di A&O Shearman sono stati guidati dai partner Pietro Scarfone, Cristiano Tommasi e dalla counsel Alessandra Pala, con gli associate Riccardo Ingrao, Alessia Cellucci, Edoardo Brugnoli e Valentina Calò. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e la senior associate Simona Simone hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.

Paul Weiss ha assistito TDR Capital LLP e l’emittente in merito agli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team composto dai partner high yield Matthew Merkle e Nicolò Ascione e dal leveraged finance partner Neel Sachdev, coadiuvati dagli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Giulia Musumeci, Irmak Duman, Nicholas Wendland e Amanda Tan.

Chiomenti ha assistito TDR Capital LLP e l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Mirko Camagna per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dagli associate Alessia Capoduri e Francesco Piacente per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Franco Agopyan, dal managing associate Mario Pelli Cattaneo e dagli associate Maria Laura Zucchini, Alessandro Cicala ed Enrica Bertoldi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.