Hogan Lovells e Rebaza, Alcázar & De Las Casas con Enel nell'accordo di cessione degli asset di distribuzione, fornitura e servizi energetici avanzati da Enel Perú a CSGI

Enel Perú S.A.C. ("Enel Perú"), società del Gruppo Enel, ha sottoscritto un accordo con la società cinese China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd. ("CSGI") per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute da Enel Perú nelle società peruviane Enel Distribución Perú S.A.A. (attiva nella distribuzione e fornitura di energia elettrica) e Enel X Perù S.A.C. (società di servizi energetici avanzati), a fronte di un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari USA, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value (riferito al 100% delle due società target).

Per Enel l'operazione è stata curata da un team in-house guidato dal General Counsel Giulio Fazio e composto da Rodolfo Avogadro Di Vigliano, responsabile dell'unità M&A and Group Significant Litigations, e da Giuseppe Ciccarelli.

Inoltre, Enel si è avvalsa dell'assistenza di Hogan Lovells con un team internazionale coordinato dal partner Luca Picone e composto dal counsel Pierluigi Feliciani e dal senior associate Francesco De Michele, con i partner Florian Agnel e Suyong Kim, il counsel Mark Nash, la senior associate Shahd Amin e la trainee Eleanor Winn dell'ufficio di Londra

.Per gli aspetti di diritto peruviano, Enel è stata assistita da Rebaza, Alcázar & De Las Casas con un team guidato dal partner Alberto Rebaza e composto dal partner Luis Miguel Elías, dal senior associate Rafael Santín e dall'associate Josefina Arana per gli aspetti societari e dagli associate Fernando Rodríguez e Rosario Miranda per gli aspetti antitrust.